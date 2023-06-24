"Не знаходить підримки серед широких мас населення": експерт розповів, чому заколот Пригожина приречений (відео) [ Редагувати ]
Збройний заколот, який розпочав у росії засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожине є приреченим, адже не знайшов підтримки ані широких мас населення, ані армії, ані політичних сил. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив юрист і політичний експерт Андрій Вігірінський.
Сценаріїв розвитку подій може бути декілька. Але з точки зору фінального наслідку, якщо ми беремо його прагнення, а воно чітко артикульовано - це зміна не лише військового керівництва, у своїй заяві він відмовився виконувати вказівки президента, тобто і політичного керівництва. Значить його наміри - захоплення влади. Щоб він не говорив, з точки зору того, що це не є заколот, не є державний переворот. З точки зору права будь-якої країни схожого характеру заяви будуть тлумачитися не лише як військовий переворот, а спроба державного перевороту.
І в цілому, говорячи про те, що Пригожин є зрадником, він (путін - ред.) фактично і визначає його долю, якщо він потрапить не те що в руки правосуддя, а в руки людей, які можуть реалізувати самосуд.
У Пригожина може бути або успіх у частині того, що він досягає своїх цілей і доходить до Москви. І спільно з якимось іншим суб'єктами досягає результату. Поки що цей план і кінцева мета видаються малореалістичними. Чому? Бо уже день триває фактично те, що він розпочав, але не знаходить підтримки серед широких мас населення.
Ну а найголовніше, ми не бачимо повідомлень про те, що це знаходило б підтримку серед військовослужбовців збройних сил російської федерації.
Для будь-якої громадянської війни, чи того, що ми називаємо громадянською війною, потрібні рушійні сили. Рушійної сили виключно ПВК "Вагнера" - є недостатньою.
по темі
Через заколот, який підняв у рф засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин,"Первый канал" анонсував спеціальний випуск новин
Автократія диктатора може впасти за одну ніч. Такий ймовірний прогноз-припущення оприлюднили в CNN. І переворот у росії назвали подарунком для України.
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував звернення президента росії Володимира Путіна, який назвав розпочатий ним військовий заколот зрадою
Найважливіші об'єкти Москви взяли під посилену охорону після початку заколоту засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним
Агенство "Ройтерз" повідомляє, що цих містах найманці захопили військові об'єкти. Військова кампанія угруповання Пригожина триває відучора. В кремлі відреагували сьогодні зранку.
Після демаршу пригожина і початку руху пвк "вагнер" в бік столиці країни-окупанта, в низці регіонів росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України