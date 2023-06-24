Збройний заколот, який розпочав у росії засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожине є приреченим, адже не знайшов підтримки ані широких мас населення, ані армії, ані політичних сил. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив юрист і політичний експерт Андрій Вігірінський.

Сценаріїв розвитку подій може бути декілька. Але з точки зору фінального наслідку, якщо ми беремо його прагнення, а воно чітко артикульовано - це зміна не лише військового керівництва, у своїй заяві він відмовився виконувати вказівки президента, тобто і політичного керівництва. Значить його наміри - захоплення влади. Щоб він не говорив, з точки зору того, що це не є заколот, не є державний переворот. З точки зору права будь-якої країни схожого характеру заяви будуть тлумачитися не лише як військовий переворот, а спроба державного перевороту.

І в цілому, говорячи про те, що Пригожин є зрадником, він (путін - ред.) фактично і визначає його долю, якщо він потрапить не те що в руки правосуддя, а в руки людей, які можуть реалізувати самосуд.

У Пригожина може бути або успіх у частині того, що він досягає своїх цілей і доходить до Москви. І спільно з якимось іншим суб'єктами досягає результату. Поки що цей план і кінцева мета видаються малореалістичними. Чому? Бо уже день триває фактично те, що він розпочав, але не знаходить підтримки серед широких мас населення.

Ну а найголовніше, ми не бачимо повідомлень про те, що це знаходило б підтримку серед військовослужбовців збройних сил російської федерації.

Для будь-якої громадянської війни, чи того, що ми називаємо громадянською війною, потрібні рушійні сили. Рушійної сили виключно ПВК "Вагнера" - є недостатньою.