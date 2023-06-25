Ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, який влаштував бунт проти кремлівського режиму, можуть вбити у Білорусі, куди він втік після вчоршній подій.

Про це повідомляє CNN.

Колишній керівник московського бюро CNN Джилл Догерті припустила, що шефа "вагнерівців" можуть ліквідувати, попри те, що він втік до Білорусі.

На її думку, російський диктатор володимир путін не пробачає зрадникам.

"Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб’ють у Білорусі. Але це важка дилема для Москви, тому що поки Пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває", - сказала вона.