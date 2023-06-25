Зеленський провів розмов із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо [ Редагувати ]
У неділю, 25 червня, президент України Володимир Зеленський провів першу із серії важливих телефонних розмов – із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Дякую за нещодавній візит до Києва, а Канаді й усім канадійцям – за постійну підтримку України.
"Розповів про актуальну ситуацію на полі бою та поділився українськими оцінками спроби заколоту в росії й впливу цієї ситуації на перебіг бойових дій", - додав він.
Звернув увагу прем’єр-міністра на загрозливу ситуацію, яку окупаційні війська створили на Запорізькій АЕС. Недостатня реакція світу на підрив росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС. Принципову реакцію партнери України повинні продемонструвати, зокрема, і на Вільнюському саміті НАТО.
по темі
У понеділок, 19 червня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку
У четвер, 8 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що відвідав на Миколаївщині Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець
У середу, 7 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з Каховською ГЕС – тема номер один на сьогоднішньому ранковому селекторі
У четвер, 22 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка та Служби безпеки України доповіли йому про те, що рф готує теракт на ЗАЕС
У четвер, 22 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав важливий закон