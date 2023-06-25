У неділю, 25 червня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Джозефом Байденом.

Позитивна й надихаюча розмова. Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в росії. Cвіт повинен тиснути на росію до відновлення міжнародного порядку.

Також Зеленський подякував президенту США за неослабну підтримку України, особливо за "Петріоти".

Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів.

Також президенти обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження.

Вдячний за готовність США й американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх наших території в міжнародно визнаних кордонах.

"Скоординували наші позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру", - додав Зеленський.