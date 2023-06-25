"Провів розмову з Байденом": Зеленський звітував про теми бесіди [ Редагувати ]
У неділю, 25 червня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Джозефом Байденом.
Позитивна й надихаюча розмова. Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в росії. Cвіт повинен тиснути на росію до відновлення міжнародного порядку.
Також Зеленський подякував президенту США за неослабну підтримку України, особливо за "Петріоти".
Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів.
Також президенти обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження.
Вдячний за готовність США й американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх наших території в міжнародно визнаних кордонах.
"Скоординували наші позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру", - додав Зеленський.
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