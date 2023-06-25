За допомогою програми "Доступні ліки" українці можуть отримати як безоплатні препарати, так і ліки з невеликою доплатою. Наразі до програми входить понад 60 препаратів, що спрямовані на підтримання психічного здоров'я.

Пояснення дали у Міністерстві охорони здоров'я.

За даними міністерства, рівень споживання антидепресантів в країні у 2022 році сягнув піка і має тенденцією до зростання. На безрецептурні заспокійливі засоби українці щомісяця витрачають близько 300 млн гривень, при чому часто на недоказові, із сумнівною ефективністю препарати.

Натомість держава пропонує не тільки безоплатну допомогу спеціалістів, які можуть запропонувати методики, що дозволять покращити психічне здоровʼя без застосування медикаментів, а й "Доступні ліки", які є безоплатні (або з невеликою доплатою) для пацієнта.

Наразі в програмі реімбурсації "Доступні ліки" передбачено 66 препаратів, які призначаються у разі розладів психіки та поведінки, а також за епілепсії.

Як отримати необхідний рецепт

У разі розладів психіки зверніться до сімейного чи лікуючого лікаря або психіатра, а за епілепсії - до невролога або психіатра.

Лікар створить план лікування в Електронній системі охорони здоров’я та на його основі випише перший рецепт.

За наступними рецептами можна звертатися до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра - він випише рецепт на основі плану лікування, які склав лікар-спеціаліст.

Де можна отримати препарат

Станом на зараз 1 016 субʼєктів господарювання і 12 543 точки відпуску мають договір за програмою реімбурсації на препарати з лікування розладів психіки та поведінки, а також епілепсії.

З рецептом можна звернутися в будь-який з них, незалежно від місця реєстрації. Впізнати таку аптеку серед інших можна за наліпкою "Доступні ліки" або знайти одним із наступних способів: