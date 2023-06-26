Маляр розповіла, куди рф перекидає війська, які були задіяні у бунті Пригожина [ Редагувати ]
Після невдалого перевороту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, військових, які були залучені у бунті, знову перекидають на схід України.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
"З того, що ми бачимо: під час активізації подій, політичної кризи у Російській Федерації вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити в Московський регіон", - розповіла вона.
За її даними, через те, що там події дуже швидко вичерпали себе, вони ці війська повертають на схід.
"Це з того фактажу, який ми бачимо", - додала Маляр.
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