Після невдалого перевороту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, військових, які були залучені у бунті, знову перекидають на схід України.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"З того, що ми бачимо: під час активізації подій, політичної кризи у Російській Федерації вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити в Московський регіон", - розповіла вона.

За її даними, через те, що там події дуже швидко вичерпали себе, вони ці війська повертають на схід.

"Це з того фактажу, який ми бачимо", - додала Маляр.