День Конституції України: чи буде додатковий вихідний [ Редагувати ]
В Україні під час війни скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Через війну додаткового вихідного на День Конституції не буде. Про це свідчить закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
Законом також скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня після святкового чи неробочого.
Ухвалений Верховною Радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією.
День Конституції в Україні відзначається 28 червня та у 2023 році випадає на середу. Тому навіть за умов мирного часу жодних додаткових переносів робочих днів не було б.
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