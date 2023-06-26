Бунт в рф: Столтенберг заявив про велику стратегічну помилку путіна [ Редагувати ]
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що події, пов'язані із переворотом в росії, що сталися на вихідних, демонструють, наскільки велику стратегічну помилку зробив російський диктатор володимир путін, коли почав війну проти України. Про це повідомляє Reuters.
Події минулих вихідних - це внутрішня справа росії і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку зробив президент путін своєю незаконною анексією Криму та війною проти України.
Він також додав, що оскільки росія продовжує свій напад, ще важливіше продовжувати підтримувати Україну.
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