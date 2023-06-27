Прага, Амстердам, Вільнюс, а тепер ще й Берлін. Це неповний список міст, в яких з'явились вуличні мурали на підтримку України. У Берліні головним героєм графіті став Олександр Мацієвський. Боєць ЗСУ, якого розстріляли росіяни після слів "Слава Україні". Наша кореспондентка у Берліні поспілкувалася з художниками. Її матеріал - далі.

Біля музею Берлінської стіни, одного із найтуристичніших місць німецької столиці, майстерня під відкритим небом. Українці-митці малюють портрет українця-воїна.

Тімоті Максименко, митець:

Це буде графіті два метри висотою, Олександра Мацієвського зображення. Українського військового, який загинув в Україні, в Бахмутському районі. Я думаю, всі знають цю історію.

Історія Олександра Мацієвського, снайпера 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області, облетіла чи не всі світові ЗМІ у березні. У соцмережах з'явилося відео - російські окупанти розстрілюють беззбройного бійця в однострої ЗСУ. Чоловік палить, дивиться в очі вбивцям і перед смертю каже два слова "Слава Україні!"

Ці страшні кадри побачила і Олександра Хільдебрандт - директорка музею Берлінської стіни, яка народилася і виросла в Україні. Вона вирішила вшанувати пам'ять героя - створити графіті із його зображенням.

Олександра Хільдебрандт, директорка музею Берлінської стіни:

Зателефонувала до Сергія Фоменко, він лідер українського гурту "Мандри" і спитала, чи в нього є серед знайомих художник, який міг би це зробити. І він порадив взяти його сина, і я з задоволенням погодилася. Він з Лондона, молодий хлопець, професійний.

Замість полотна пані Олександра запропонувала митцям оригінальний фрагмент Берлінського муру, що належить музею. Стіни, що багато років розділяла Німеччину та її народ.

Олександра Хільдебрандт директорка музею Берлінської стіни:

Берлінський мур був символом роз'єднання і зла. І потім, коли його знесли, він зробився символом єдності. І символом перемоги добра над злом. Він також пасує до подій, які зараз відбуваються в Україні. Бо ми впевнені, що Україна переможе, що добро переможе зло.

Попрацювати разом Тімоті Максименко запросив ще двох художниць з України. Команда обрала техніку трафарету.

Тімоті Максименко, митець:

Ми взяли фотографію Олександра з відео і повністю її відмалювали. Там дуже погана якість і ми повністю її відмалювали через комп'ютер, зробили всі ці лінії, потім ці лінії розкладаються на шари, ці шари готуються до друку. Потім в Україні, в Києві наша поліграфія зробила ці трафарети. Це плівка, на якій вирізаються місця, котрі потім задуваються фарбою.

Портрет Олександра Мацієвського, який спокійно дивиться в очі ворогу, відтепер бачитимуть сотні тисяч туристів, які відвідують музей Берлінської стіни. І будуть читати історію його загибелі різними мовами світу - розстріляний росіянами після слів "Слава Україні".