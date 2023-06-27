"Чарівні гриби, ЛСД, кетамін": боси з Кремнієвої долини регулярно вживають наркотики - WSJ [ Редагувати ]
Керівники технологічних і фінансових компаній Кремнієвої долини (Каліфорнія, США) регулярно вживають наркотики, повідомляє The Wall Street Journal.
Ілон Маск приймає кетамін, Сергій Брін іноді насолоджується галюциногенними грибами, а керівництво венчурної компанії Founders Fund, відомої своїми інвестиціями в SpaceX і Facebook, влаштовували вечірки з використанням психоделиків.
При цьому, як зазначає видання, вживання наркотиків перестало бути частиною вечірок серед представників IT-індустрії, ставши частиною корпоративної культури в Кремнієвій долині.
Карл Голдфілд, колишній консультант з продажу та маркетингу в Сан-Франциско, який нібито консультує друзів та колег із IT-сфери про те, як правильно підібрати дозу наркотиків, розповів газеті:
Прямо зараз мільйони людей приймають психоделіки в мікродозах. Це найшвидший шлях до того, щоб відкрити свій розум і ясно побачити, що відбувається.
При цьому медичної освіти Голдфілд не має, а всі рекомендації він дає виходячи з власного досвіду.
Ані Ілон Маск, ані його адвокат, ані головний радник не відповіли на запит WSJ із проханням прокоментувати цю інформацію. Речниця Сергія Бріна (співзасновника Google - ред.) також не відповіла на запит.
Нагадаємо, днями Ілон Маск написав, що готовий до бою в октагоні з Марком Цукербергом. Мільярдери домовилися, що бій відбудеться у Лас-Вегасі на заході UFC, однак втрутилася мама Ілона.
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