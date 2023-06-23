Мама Ілона Маска скасувала його бій з Марком Цукербергом [ Редагувати ]
Мей Маск, мати американського бізнесмена Ілона Маска, заявила, що скасувала бій свого сина з засновником корпорації Meta Марком Цукербергом. Напередодні вони домовились побитися в клітці у Лас-Вегасі на заході UFC.
Мей Маск написала у Twitter:
Насправді я скасувала бій. Я ще ъм не сказала. Але я продовжу говорити, що бій скасовано просто про всяк випадок.
Мей Маск додала, що поєдинок між Ілоном Маском і Марком Цукербергом має відбутися лише на словах.
Без жартів. Битися лише на словах. У кріслах. 4 фути один від одного. Перемагає найсмішніший.
Згодом у гілці обговорення мама Ілона жорстко обсмикнула пана, який активно підбурював до "бою мільярдерів".
Нагадаємо, напередодні Ілон Маск написав, що готовий до бою в октагоні з Цукербергом. Мільярдери домовилися, що бій відбудеться у Лас-Вегасі на заході UFC.
У рейтингу мільярдерів Bloomberg Ілон Маск 22 червня зі статками $236 млрд займає перше місце, Марк Цукерберг ($104 млрд) - 10-тий.
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