Мей Маск, мати американського бізнесмена Ілона Маска, заявила, що скасувала бій свого сина з засновником корпорації Meta Марком Цукербергом. Напередодні вони домовились побитися в клітці у Лас-Вегасі на заході UFC.

Мей Маск написала у Twitter:

Насправді я скасувала бій. Я ще ъм не сказала. Але я продовжу говорити, що бій скасовано просто про всяк випадок.

Мей Маск додала, що поєдинок між Ілоном Маском і Марком Цукербергом має відбутися лише на словах.

Без жартів. Битися лише на словах. У кріслах. 4 фути один від одного. Перемагає найсмішніший.

Згодом у гілці обговорення мама Ілона жорстко обсмикнула пана, який активно підбурював до "бою мільярдерів".

Нагадаємо, напередодні Ілон Маск написав, що готовий до бою в октагоні з Цукербергом. Мільярдери домовилися, що бій відбудеться у Лас-Вегасі на заході UFC.

У рейтингу мільярдерів Bloomberg Ілон Маск 22 червня зі статками $236 млрд займає перше місце, Марк Цукерберг ($104 млрд) - 10-тий.