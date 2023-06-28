Нідерланди та Данія лише планують розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, заявив на брифінгу офіційний представник Пентагону Патрік Райдер. За його словами, терміни постачання F-16 Києву невідомі.

Нідерланди та Данія зголосилися вести цю програму (навчання українських військових на F-16). Тож вони зараз перебувають у процесі збирання деталей умов того, як виглядатиме програма навчання.

Райдер додав, що не планує спекулювати про час навчання українських та постачання винищувачів ЗСУ.

Politico повідомляло, що Міноборони США не проти передачі винищувачів F-16 Україні. При цьому Вашингтон поки не визначився, чи він сам постачатиме F-16 Києву або цим займуться європейські союзники. Нідерланди припускали, що почнуть навчання українських пілотів влітку. Данія попросила США допомоги з навчанням українців.

За даними порталу FlightGlobal, у всьому світі в експлуатації знаходяться 2,8 тис. літаків F-16. За даними на кінець 2022 року вони є в авіапарках 25 країн.

Крім США, великі запаси мають Туреччина, Ізраїль, Єгипет, Південна Корея, Греція та Тайвань. На всі ці країни разом припадає три чверті світового авіапарку F-16.

По кілька десятків літаків є такі європейські країни, як Бельгія, Польща, Данія і Нідерланди. Болгарія, Словаччина та Філіппіни - лише замовили F-16.

Які країни використовують винищувачі F-16

*Болгарія, Словаччина та Філіппіни - тільки замовлені