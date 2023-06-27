У Данії повідомили, скільки українських пілотів зможуть одночасно навчати на F-16 [ Редагувати ]
Данія розраховує, що зможе одночасно навчати до шести українських пілотів на F-16. Також планується навчати до 40 солдатів для підготовки та технічного обслуговування.
Міжнародна програма навчання українських пілотів на винищувачах F-16 все ще розробляється західними країнами. Тривалість такого курсу може варіюватися залежно від попередньої підготовки пілотів і мовних навичок.
Данія і Нідерланди очолюють зусилля міжнародної коаліції з навчання пілотів і допоміжного персоналу, обслуговування літаків і, зрештою, постачання F-16 Україні.
"Діалог і планування цього все ще тривають, тому остаточного плану поки що немає", - повідомили у Міноборони Данії.
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