Данія розраховує, що зможе одночасно навчати до шести українських пілотів на F-16. Також планується навчати до 40 солдатів для підготовки та технічного обслуговування.

Міжнародна програма навчання українських пілотів на винищувачах F-16 все ще розробляється західними країнами. Тривалість такого курсу може варіюватися залежно від попередньої підготовки пілотів і мовних навичок.

Данія і Нідерланди очолюють зусилля міжнародної коаліції з навчання пілотів і допоміжного персоналу, обслуговування літаків і, зрештою, постачання F-16 Україні.

"Діалог і планування цього все ще тривають, тому остаточного плану поки що немає", - повідомили у Міноборони Данії.