У кабінетах вступників опублікували результати національного мультипредметного тесту [ Редагувати ]
Абітурієнти, які складали тестування під час основної сесії, можуть переглянути свої результати з національного мультипредметного тесту в особистих кабінетах вступників. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
У вкладці "Результати" також доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, необхідної для вступу до закладів вищої освіти України.
Через інтенсивний попит сайт з результатами тестів гальмував, однак проблему вже усунули.
Під час основної сесії було зафіксовано велику кількість порушень та списувань, фахівці заявляють про "безпрецедентний рівень недоброчесності".
У липні проведуть додаткову сесію НМТ, а вступна кампанія розпочинається з 1 липня.
В українські університети документи можна буде подати онлайн. Для вступу в іноземні ВИШі потрібен оригінал документа. Витяг можна буде отримати після офіційного оголошення результатів.
Для отримання витягу необхідно подати до Українського центру оцінювання якості освіти:
- заяву;
- копію документа, на підставі якого учасника зареєстровано для участі у ЗНО/НМТ.
Якщо зробити копію реєстраційного документа неможливо, треба подати копію іншого документа, що посвідчує особу.
На копії має бути:
- напис про засвідчення документа, який складається зі слів "Згідно з оригіналом" (без лапок);
- особистий підпис учасника, його ініціали та прізвище;
- дата засвідчення копії.
Можливість оскаржувати зміст завдань сертифікаційної роботи з певного предмета або правильність відповідей у 2023 році не передбачена. Апеляції та звернення учасників щодо змісту тестових завдань не розглядають на засіданні апеляційної комісії.
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