Абітурієнти, які складали тестування під час основної сесії, можуть переглянути свої результати з національного мультипредметного тесту в особистих кабінетах вступників. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

У вкладці "Результати" також доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, необхідної для вступу до закладів вищої освіти України.

Через інтенсивний попит сайт з результатами тестів гальмував, однак проблему вже усунули.

Під час основної сесії було зафіксовано велику кількість порушень та списувань, фахівці заявляють про "безпрецедентний рівень недоброчесності".

У липні проведуть додаткову сесію НМТ, а вступна кампанія розпочинається з 1 липня.

В українські університети документи можна буде подати онлайн. Для вступу в іноземні ВИШі потрібен оригінал документа. Витяг можна буде отримати після офіційного оголошення результатів.

Для отримання витягу необхідно подати до Українського центру оцінювання якості освіти:

заяву;

копію документа, на підставі якого учасника зареєстровано для участі у ЗНО/НМТ.

Якщо зробити копію реєстраційного документа неможливо, треба подати копію іншого документа, що посвідчує особу.

На копії має бути:

напис про засвідчення документа, який складається зі слів "Згідно з оригіналом" (без лапок);

особистий підпис учасника, його ініціали та прізвище;

дата засвідчення копії.

Можливість оскаржувати зміст завдань сертифікаційної роботи з певного предмета або правильність відповідей у 2023 році не передбачена. Апеляції та звернення учасників щодо змісту тестових завдань не розглядають на засіданні апеляційної комісії.