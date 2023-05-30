У вівторок, 30 травня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" директорка Українського Центру оцінювання якості освіти ​Тетяна Вакуленко розповіла про мультипредметний тест та чому зі списку предметів викреслили історію України.

Однією із важливих новацій є те, що учасники можуть обирати третій предмет. Це дозволить уможливити вибір вступника, показати диференціацію між тими вступниками, які готуються до вступу на технічні або гуманітарні спеціальності. Тобто ми не говоримо про те, що історія України перестала бути основним предметом національного мультипредметного тесту, бо її викреслили. Натомість учасники можуть обирати історію України, а крім цього інші предмети такі, як іноземна мова, фізика, біологія чи хімія.

"Окрім цього серед новацій важливо зауважити, що тестування триватиме не дві, як минулого року, а три години. Тобто учасники зможуть краще продемонструвати свої досягнення", - додала вона.