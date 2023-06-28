Рада ухвалила новий закон про доплати військовим [ Редагувати ]
Верховна Рада 30 травня ухвалила в другому читанні й цілому законопроєкт №9342 про доплати військовим. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Через 2,5 місяці після голосування правки про "30 тисяч", Парламент нарешті прийняв у другому читанні та в цілому законопроект №9342 про доплати військовим. "ЗА" в цілому - 311.
Головне положення законопроєкту залишається без змін - щомісячна додаткова винагорода військовослужбовцям від 30 000 до 100 000 грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів (тобто як зараз).
Доплати:
- строковикам - 6 000 грн/міс.,
- курсантам - 2 350 грн/міс.,
- інструкторам - не менше 15 000 грн/міс.
- пораненим, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів - два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження - додаткова виплата 20 100 грн.
- померлим внаслідок поранення - одноразова виплата 100 тис. грн.
- тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти - щомісячна додаткова винагорода у 100 тис. грн.
Відпустки для військових:
- до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами;
- для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої.
- щорічна відпустка строковикам - 30 днів.
- безперервна відпустка на лікування - не більше 4 місяців
Законопроєкт також гарантує, що мобілізовані громадяни України, які раніше не проходили службу, мають обов'язково пройти курс базового військового вишколу та підготовку за військово-обліковою спеціальністю тривалістю не менше одного місяця. Строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням.
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