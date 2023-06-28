Верховна Рада 30 травня ухвалила в другому читанні й цілому законопроєкт №9342 про доплати військовим. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Через 2,5 місяці після голосування правки про "30 тисяч", Парламент нарешті прийняв у другому читанні та в цілому законопроект №9342 про доплати військовим. "ЗА" в цілому - 311.

Головне положення законопроєкту залишається без змін - щомісячна додаткова винагорода військовослужбовцям від 30 000 до 100 000 грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів (тобто як зараз).

Доплати:

строковикам - 6 000 грн/міс.,

курсантам - 2 350 грн/міс.,

інструкторам - не менше 15 000 грн/міс.

пораненим, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів - два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження - додаткова виплата 20 100 грн.

померлим внаслідок поранення - одноразова виплата 100 тис. грн.

тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти - щомісячна додаткова винагорода у 100 тис. грн.

Відпустки для військових:

до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами;

для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої.

щорічна відпустка строковикам - 30 днів.

безперервна відпустка на лікування - не більше 4 місяців

Законопроєкт також гарантує, що мобілізовані громадяни України, які раніше не проходили службу, мають обов'язково пройти курс базового військового вишколу та підготовку за військово-обліковою спеціальністю тривалістю не менше одного місяця. Строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням.