росія збільшила інтенсивність ракетних обстрілів України: у Міноборони зробили заяву [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У період з 21 по 27 червня 2023 року росіяни збільшили кількість ракетних обстрілів України та застосування дронів.
Про це повідомляє Міноборони України.
За даними військових, росіяни збільшили кількість ракетних ударів по Україні в 1,6 раза. За останній тиждень було завдано 74 ракетних ударів, якщо брати попередній період - було завдано 46 ударів.
Військові нагадали, що українське небо захищають різні системи ППО, а кожна збита ворожа ракета чи дрон - це десятки та сотні врятованих життів.
Варто зауважити, що в Україні діє заборона на публікації в соціальних мережах:
- фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони;
- фото і відео позицій наших засобів ППО;
- свої думки, яка українська зброя де може стояти і які об’єкти прикривати;
- скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули.
Будь-яка інформація може бути використана ворогом для коригування майбутніх ударів.
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