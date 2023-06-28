У період з 21 по 27 червня 2023 року росіяни збільшили кількість ракетних обстрілів України та застосування дронів.

Про це повідомляє Міноборони України.

За даними військових, росіяни збільшили кількість ракетних ударів по Україні в 1,6 раза. За останній тиждень було завдано 74 ракетних ударів, якщо брати попередній період - було завдано 46 ударів.

Військові нагадали, що українське небо захищають різні системи ППО, а кожна збита ворожа ракета чи дрон - це десятки та сотні врятованих життів.

Варто зауважити, що в Україні діє заборона на публікації в соціальних мережах:

фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони;

фото і відео позицій наших засобів ППО;

свої думки, яка українська зброя де може стояти і які об’єкти прикривати;

скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули.

Будь-яка інформація може бути використана ворогом для коригування майбутніх ударів.