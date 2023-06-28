російські спецслужби могли знати про заколот Пригожина та очікували на його успіх - CNN [ Редагувати ]
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російські спецслужби або військові могли заздалегідь знати про те, що ватажок терористичної групи "Вагнер" Євген Пригожин готує заколот і могли хотіти, щоб він увінчався успіхом.
Про це повідомляє видання CNN.
"Вони могли знати, а могли і не говорити про це, а знали і вирішили допомогти цьому досягти успіху. Є деякі натяки на це", - сказав співробітник європейської розвідки, який побажав залишитися анонімним.
У розвідці вважають, що "вагнерівці" хотіли, щоб російський диктатор путін втратив свій престиж і у них вийшло це зробити.
"Я б не став говорити про те, чи будуть зачистки, але заворушення, безумовно, є, це підлило масла у вогонь", - сказав представник розвідки.
Також чиновник з європейської розвідки каже, що наразі не можна точно стверджувати, чи планував генерал рф Сергій Суровікін разом з "вагнерівцями" захоплювати у полон голову Міноборони сергія шойгу та начальника Генштабу рф Валерія Герасимова.
"Ситуація ще туманна. Це могло передбачатися. Час покаже, якими були мотиви Пригожина", - додали в розвідці.
Крім того, європейська розвідка поки не знає, чи прибув Євген Пригожин до Білорусі. Чиновник лише заявив, що ця ситуація, скоріше за все, не позначиться на війні в Україні.
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Американські спецслужби знали, що Пригожин готує заколот. Але інформацію тримали в секреті, щоб не грати путіну на руку. Такими заголовками сьогодні майорять шпальта усіх провідних американських ЗМІ.