російські спецслужби або військові могли заздалегідь знати про те, що ватажок терористичної групи "Вагнер" Євген Пригожин готує заколот і могли хотіти, щоб він увінчався успіхом.

Про це повідомляє видання CNN.

"Вони могли знати, а могли і не говорити про це, а знали і вирішили допомогти цьому досягти успіху. Є деякі натяки на це", - сказав співробітник європейської розвідки, який побажав залишитися анонімним.

У розвідці вважають, що "вагнерівці" хотіли, щоб російський диктатор путін втратив свій престиж і у них вийшло це зробити.

"Я б не став говорити про те, чи будуть зачистки, але заворушення, безумовно, є, це підлило масла у вогонь", - сказав представник розвідки.

Також чиновник з європейської розвідки каже, що наразі не можна точно стверджувати, чи планував генерал рф Сергій Суровікін разом з "вагнерівцями" захоплювати у полон голову Міноборони сергія шойгу та начальника Генштабу рф Валерія Герасимова.

"Ситуація ще туманна. Це могло передбачатися. Час покаже, якими були мотиви Пригожина", - додали в розвідці.

Крім того, європейська розвідка поки не знає, чи прибув Євген Пригожин до Білорусі. Чиновник лише заявив, що ця ситуація, скоріше за все, не позначиться на війні в Україні.