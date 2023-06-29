Сили ЗСУ знищили склад російських військ та міномет "Васільок" на Бахмутському напрямку. Відео знищення складу ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський. Про це повідомляється у Telegram.

У ворога відчутні втрати.

Працюють 45 ОАБр та 57 ОМПБр. На Бахмутському напрямку був знищений міномет "Васільок" і склад БК.

Генерал додав, що ЗСУ просуваються вперед під Бахмутом і це просування продовжується.

До того ж українські прикордонники уточнили, що було вбито трьох окупантів, ще 4 поранено.