Біля Бахмута знищено склад боєприпасів окупантів (відео) [ Редагувати ]
Сили ЗСУ знищили склад російських військ та міномет "Васільок" на Бахмутському напрямку. Відео знищення складу ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський. Про це повідомляється у Telegram.
У ворога відчутні втрати.
Працюють 45 ОАБр та 57 ОМПБр. На Бахмутському напрямку був знищений міномет "Васільок" і склад БК.
Генерал додав, що ЗСУ просуваються вперед під Бахмутом і це просування продовжується.
До того ж українські прикордонники уточнили, що було вбито трьох окупантів, ще 4 поранено.
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