"Хочуть приховати обставини смерті": Луньова про страту підлітків у Бердянську [ Редагувати ]
Позасудові страти, які відбулись із хлопцями - не єдині, як зазначила моніторингова місія ООН у своєму звіті. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA Альона Луньова.
"Позасудові страти, які відбулись із хлопцями - не єдині, як зазначила моніторингова місія ООН у своєму звіті. Щонайменше 77 людей були страчені і ми можемо говорити про безліч інших порушень. Насправді простіше сказати про ті воєнні злочини, які росія не вчинила, ніж про ті, які вчинила. Зараз ми можемо надавати розголосу тій ситуації, що тіла не віддають і це імовірно означає, що намагаються приховати сліди того, як ці хлопці загинули", - зазначила Луньова.
Вона додала: "Вони можливо загинули від куль снайперів, і відтак є питання стосовно обставин як це відбулось. Це означатиме, що вони не хочуть віддавати рідним тіла, щоб не було розголосу причин смерті. Ми маємо сотні випадків цивільних, коли вони зникли або затримані на окупованих територіях. І їхня доля невідома. Рф системно вчиняє воєнні злочини".
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