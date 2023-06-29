Кандидат у президенти США та колишній віцепрезидент Майк Пенс прибув до Києва.

Він відвідав Мощун, Ірпінь і Бучу на Київщині та зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.

"Приїхати сюди просто як приватна особа, мати нагоду побачити героїзм українських воїнів, які утримували оборону в цих лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпені, які стримували російську армію, побачити сім'ї, чиї будинки були буквально обстріляні в розпал безсовісного і неспровокованого російського вторгнення — це лише зміцнює мою рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати американську рішучу підтримку до наших українських друзів та союзників", – наголосив Пенс.

Також Майк Пенс зустрівся з лідерами християнських церков і волонтерами. Зустріч відбулась в штаб-квартирі однієї з найбільших у світі християнських гуманітарних організацій Samaritan’s Purse (Сумка Самарянина). Представники церков і українських християнських гуманітарних організацій мали можливість обговорити з Пенсом можливості подолання наслідків російської агресії проти України, також співпраці християнських церковних організацій США і українських церков.

Як наголосив народний депутат України VI, VIII скликання, координатор Національного молитовного сніданку, Павло Унгурян, "співпраця з християнами Америки, які також є частиною як Республіканської партії, так і Демократичної партії, для України є вчасною і суттєвою. Вже в перші години та дні війни, представники американських християнських організацій прибували в Україну, щоб на місці зрозуміти нагальні потреби. Вони були одними з перших, хто сотнями тисяч тонн доправляли гуманітарну і військову допомогу українцям. І продовжують це робити. Десятки місій і окремих церков США, різних деномінацій і просто окремі християни зараз допомагають у відновленні зруйнованих міст, шкіл, лікарень. Гуманітарна допомога яку доправляють постраждалим допомагає пережити тяжкі часи".