Майк Пенс зустрівся в Києві з президентом Зеленським [ Редагувати ]
Ще один несподіваний візит. До Києва прибув експрезидент США Майк Пенс, який наразі є кандидатом у президенти на майбутніх виборах очільника Сполучених Штатів. За перебігом подорожі одного з топових політиків-республіканців, конкурента Трампа - спостерігала Анастасія Даугуле. Її ексклюзивний матеріал - далі.
Майк Пенс сьогодні перебував в Україні. Мав насичений день. Спочатку відвідав Мощун, Бучу та Ірпінь, де побачив наживо наслідки воєнних злочинів російської армії. Потім провів зустріч із Володимиром Зеленським.
Пенс і Зеленський - знайомі, вони бачились у Польщі, коли сам Пенс ще був віцепрезидентом США, а Володимир Зеленський щойно став Президентом України. З тих часів багато чого відбулося. Майк Пенс, друга рука тодішнього президента Трампа, наразі дистанціювався від колишнього боса, зараз критикує Трампа і виборює власні позиції в Республіканській партії.
Ну, й найголовніше: 22 дні тому Майк Пенс заявив, що починає офіційну боротьбу за пост президента США.
Про його шанси говорити передчасно. Всередині Республіканської партії у нього два сильних конкуренти - власне Трамп і губернатор Флориди Десантіс. Втім, і вибори не завтра, а восени 2024-го, тож, диспозиція ще може змінитись.
Майк Пенс, віцепрезидент США (2017-2021):
Ви надихнули світ. Ваші солдати надихнули світ. Незважаючі на те, якою буде моя особиста доля надалі, я буду голосом більшості американського народу, який підтримує свободу. Разом - ми сильні.
Тож, сьогодні один з офіційних претендентів, готових виборювати посточільника Сполучених Штатів, приїхав в Україну. І заявив, що готовий підтримувати український народ в боротьбі з російськими загарбниками.
Майк Пенс, віцепрезидент США (2017-2021):
Я вже довго підтримую членство України в НАТО. Але треба бути чесними. Членство України в НАТО можливе лише після того, як війна буде завершена. Після перемоги України можна буде сідати за стіл переговорів і обговорювати це. Бо якщо Україна буде в безпеці, то і Європа теж.
Зазначу, що риторика Пенса на підтримку позиції Києва - найбільш, скажімо так, проукраїнська - серед інших республіканців, зокрема, Трампа і Десантіса. Пенс - на нашому боці. І сьогодні він говорив про це з Володимиром Зеленським.
Володимир Зеленський:
Я знаю, що ви відвідали деокуповані території, і нашу Стіну пам'яті. Щиро дякую за такий прояв поваги. Для нас це важливо. І також дякую за підтримку. Ми відчуваємо підтримку народу США. Дякую, що ви сьогодні тут.
Частина зустрічі ексвіцепрезидента США і кандидата вже у майбутній виборчій компанії Майка Пенса і Президента України Володимира Зеленського тривала за зачиненими дверима.
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