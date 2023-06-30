ФСБ отримала завдання ліквідувати ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Це сталося після того, як він спробував влаштувати збройний заколот в росії.

Про це повідомляє керівник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone.

"Ми знаємо, що завдання вбити Пригожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже", - заявив Буданов.

При цьому він наголосив - так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими.

"Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?", - сказав Буданов.