Ракетний дивізіон ЗРК С-400, який було передано білорусі від росії, вступив на бойове чергування. Він розташований у Смолевицькому районі на відстані 245 кілометрів від кордону з Україною,

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Міністерство оборони білорусі наголошувало, що ще один дивізіон ЗРК С-400 заступив на бойове чергування. Але у відомстві не повідомили, де саме розміщується та несе чергування новий дивізіон.

При цьому "Гаюн" встановив дислокацію цього дивізіону.

Повідомляється, що комплект ЗРК С-400, отриманий із росії, знаходиться на території 6-го зенітного ракетного дивізіону 15-ї зенітної ракетної бригади, розташованого на околицях Дуброво (Смолевицький район, мінська область).