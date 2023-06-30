Благодійний Фонд, в який вкладає максимальні фінансові зусилля засновник, благодійник та бізнесмен Вадим Машуров, придбав та передав Мирноградській Центральній Міській лікарні Донецької області сучасний реанімобіль, Mercedes Benz, обладнаний всією медичною апаратурою.

Реанімобіль оснащений всім необхідним сучасним європейським обладнанням для проведення екстрених реанімаційних дій: від дефібрилятора та апаратів ШВЛ до кисневих балонів.

Лікарі Мирноградської лікарні цілодобово рятують життя та транспортують з прифронтових районів Донеччини поранених цивільних осіб. Через збільшення обстрілів з боку рф, кількість постраждалих постійно збільшується.

Для порятунку життя пацієнтів необхідне не тільки своєчасне надання екстреної медичної допомоги, а й термінове транспортування їх у заклади охорони здоров'я з використанням реанімаційного обладнання.

Директор Мирноградської Центральної Міської лікарні Гостєва Ольга Володимирівна зазначила:

Цей автомобіль швидкої допомоги вкрай необхідний нам для транспортування пацієнтів у критичному стані як з прифронтових районів Донецької області, так і транспортування їх із нашої лікарні до закладів охорони здоров'я третинного рівня міста Дніпро.

Благодійний Фонд Вадима Машурова передав лікарні на Донеччині сучасний реанімобіль

Благодійний Фонд імені Вадима Машурова направляє максимальні зусилля на допомогу цивільному населенню, постраждалому від бойових дій та мешканцям прифронтових регіонів.

Нагадаємо, впродовж квітня місяця 2023 року Фонд імені Вадима Машурова провів першу масштабну акцію з надання благодійної допомоги цивільному населенню, яке постраждало внаслідок воєнних дій в Україні.

Зокрема, Фонд передав 1000 продуктових та гігієнічних наборів для ВПО з Херсонської області у м. Запоріжжя та інвалідів і осіб похилого віку у м.Херсон, які не мають змоги забезпечити себе речами першої необхідності та потребують догляду, особливих умов проживання і багатьох доглядових засобів



У травні Благодійна фундація Вадима Машурова придбала предмети особистої гігієни для внутрішньо перемішених осіб з Херсонської та Миколаївської областей, які опікуються "Миколаївським геріатричним пансіонатом", а саме: 80 упаковок підгузків, вкрай необхідних для здійснення догляду за старенькими.