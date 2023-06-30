"Я вам зараз покажу"?: Лукашенко почав погрожувати країнам Європи [ Редагувати ]
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Олександр Лукашенко почав погрожувати країнам Європи ударами по "центрах прийняття рішень". РБ нібито вже знайшла їх на військових картах.
Про це Лукашенко заявив на виступі на честь Дня незалежності Білорусі, повідомляє "БелТА".
Диктатор нафантазував, що країни Європи нібито "кладуть свою голову на ядерну гільйотину і розраховують, що відбудуться малою жертвою".
"Зараз стало модно говорити про центри прийняття рішень. Так от, координати цих центрів нам до міліметра відомі. І позавчора вони чітко та ясно визначені та затверджені мною на військових картах", - додав Лукашенко.
За його словами, якщо державність та незалежність російського та білоруського народу виявляться під реальною загрозою, то "відповідь буде адекватною".
"Не випробовуйте наш слов'янський терпець і свою долю", - пригрозив диктатор.
Варто зауважити, що раніше Лукашенко, намагаючись виправдати повномасштабну війну проти України, "уславився" своєю обіцянкою "показати, звідки напад на Білорусь готувався".
Це сталося під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 11 березня. Для цього самопроголошений президент Білорусі "навіть привіз з собою до Москви карти". Ця фраза диктатора швидко стала мемом.
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