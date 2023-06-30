У Києві ввечері 30 червня пролунав потужний вибух. Повітряну тривогу не оголошували.

Причина вибуху наразі невідома.

У соцмережах містяни пишуть, що у деяких будинках зникло світло.

Інформації від влади стосовно вибуху, який чули в Києві та області, не було.

Кияни припускають, що цей вибух може бути повʼязаний з роботою наших військових. Адже в області щодня проходить розмінування.