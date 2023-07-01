Під час таких вишколів обов'язково досвідчені бійці ділятсья знаннями з тими, хто ще не був на фронті.

Підсилити оборону на північному напрямку. Такий наказ дав Головнокомандуючому ЗСУ та командувачу Об'єднаних сил Президент України Володимир Зеленський - за результатами Ставки. В північній операційній зоні наші захисники звели серйозні оборонні рубежі, а особовий склад постійно вдосконалює навички ведення бойових дій. Вишколи для наших бійців бачив Анатолій Журавльов. Далі його репортаж.

За легендою - ворожа диверсійно-розвідувальна група намагається захопити один з об'єктів. Йде запеклий бій. Сили противника переважають, тож наші бійці - викликають підмогу. Починається операція з залученням військового флоту.

Десантники катерами вирушають до точки висадки.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Кулеметник. Спостерігаю за повітряним простором - варіант ППО. Протиповітряна оборона, а також виявляю цілі з берегу.

Бійці підходять до берега й десантуються. Ворог встиг мінімально окопатися. Позиції треба брати штурмом. Піхотинці йдуть у наступ.

Умови максимально наближені до бойових.

Анатолій Журавльов, кореспондент:

Поки перша група десантників чинила спротив, підійшла ще одна група бійців. Зараз завдання - повністю знищити ворога.

Масованого контрудару з різних сторін - з води та землі - умовний противник врешті не витримує.

Позивний "Шомпол", військовослужбовець Збройних сил України:

Погода сьогодні дозволяла нам максимально ефективно працювати. Бо бувають такі погодні умови, що дощ з неба, і дощ зліва, справа - досить складно. Сухопутні війська - це такий род військ, який пристосується для любих умов, але краще, щоб цей дощ був на землі.

Відпрацювати взаємодію між піхотинцями та військовими моряками - одне з головних завдань цього вишколу.

Тимофій, військовослужбовець Збройних сил України:

У нас морська держава, у нас є вихід в море. Флот дуже потрібен. Річковий теж. У нас річкові кордони з іншими країнами - ворожими на зараз.

Ефективність роботи особового складу під час бойових дій залежить, зокрема, від рівня злагодженості різних підрозділів, наголошують в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ. Саме для підвищення цього рівя - і проводять такі вишколи.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Якщо сила постійно перебуває в статичному положенні, то вона не може швидко зреагувати на будь-які зміни в обстановці. А така сила, яка постійно тренується - це як спортсмен. Якщо постійно ходиш до зали, то можеш показати м'язи. Так і м'язи цих хлопців мають постійно тренуватися.

Про необхідность тренувань розповідають і військовослужбовці.

Важливі. Рано чи пізно поїдемо туди і там вони пригодяться. - І ми не знаємо, що буде сьогодні тут - через час, два - ми всєгда должни буть готові. І для цього завжди отрабативаєм, щоб могли вийти і показать - що ми можемо.

Під час таких вишколів обов'язково досвідчені бійці ділятсья знаннями з тими, хто ще не був на фронті.

Позивний "Шомпол", військовослужбовець Збройних сил України:

Передаємо все, що маємо по максимуму. Для того, щоб вони могли, по-перше, зберегти своє життя, а, по-друге,повернутися додому цілими і здоровими.

Загалом у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ позитивно оцінили результат сьогоднішніх навчань. Вдосконалювати навички бійці продовжать і надалі. Наші захисники впевнені - лише такий підхід допоможе швидше вигнати ворога з української землі.