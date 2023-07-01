Підсилити оборону на північному напрямку: як проходив вишкіл бійців [ Редагувати ]
Підсилити оборону на північному напрямку. Такий наказ дав Головнокомандуючому ЗСУ та командувачу Об'єднаних сил Президент України Володимир Зеленський - за результатами Ставки. В північній операційній зоні наші захисники звели серйозні оборонні рубежі, а особовий склад постійно вдосконалює навички ведення бойових дій. Вишколи для наших бійців бачив Анатолій Журавльов. Далі його репортаж.
За легендою - ворожа диверсійно-розвідувальна група намагається захопити один з об'єктів. Йде запеклий бій. Сили противника переважають, тож наші бійці - викликають підмогу. Починається операція з залученням військового флоту.
Десантники катерами вирушають до точки висадки.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Кулеметник. Спостерігаю за повітряним простором - варіант ППО. Протиповітряна оборона, а також виявляю цілі з берегу.
Бійці підходять до берега й десантуються. Ворог встиг мінімально окопатися. Позиції треба брати штурмом. Піхотинці йдуть у наступ.
Умови максимально наближені до бойових.
Анатолій Журавльов, кореспондент:
Поки перша група десантників чинила спротив, підійшла ще одна група бійців. Зараз завдання - повністю знищити ворога.
Масованого контрудару з різних сторін - з води та землі - умовний противник врешті не витримує.
Позивний "Шомпол", військовослужбовець Збройних сил України:
Погода сьогодні дозволяла нам максимально ефективно працювати. Бо бувають такі погодні умови, що дощ з неба, і дощ зліва, справа - досить складно. Сухопутні війська - це такий род військ, який пристосується для любих умов, але краще, щоб цей дощ був на землі.
Відпрацювати взаємодію між піхотинцями та військовими моряками - одне з головних завдань цього вишколу.
Тимофій, військовослужбовець Збройних сил України:
У нас морська держава, у нас є вихід в море. Флот дуже потрібен. Річковий теж. У нас річкові кордони з іншими країнами - ворожими на зараз.
Ефективність роботи особового складу під час бойових дій залежить, зокрема, від рівня злагодженості різних підрозділів, наголошують в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ. Саме для підвищення цього рівя - і проводять такі вишколи.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
Якщо сила постійно перебуває в статичному положенні, то вона не може швидко зреагувати на будь-які зміни в обстановці. А така сила, яка постійно тренується - це як спортсмен. Якщо постійно ходиш до зали, то можеш показати м'язи. Так і м'язи цих хлопців мають постійно тренуватися.
Про необхідность тренувань розповідають і військовослужбовці.
Важливі. Рано чи пізно поїдемо туди і там вони пригодяться. - І ми не знаємо, що буде сьогодні тут - через час, два - ми всєгда должни буть готові. І для цього завжди отрабативаєм, щоб могли вийти і показать - що ми можемо.
Під час таких вишколів обов'язково досвідчені бійці ділятсья знаннями з тими, хто ще не був на фронті.
Позивний "Шомпол", військовослужбовець Збройних сил України:
Передаємо все, що маємо по максимуму. Для того, щоб вони могли, по-перше, зберегти своє життя, а, по-друге,повернутися додому цілими і здоровими.
Загалом у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ позитивно оцінили результат сьогоднішніх навчань. Вдосконалювати навички бійці продовжать і надалі. Наші захисники впевнені - лише такий підхід допоможе швидше вигнати ворога з української землі.
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