Командування рф постане перед складним вибором під час контрнаступу навколо Бахмута - ISW [ Редагувати ]
Фахівці з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що військові операції, що відбуваються навколо Бахмута, можуть мати негативні наслідки для російського командування. Це обернеться ризиком на Херсонщині і Луганщині, або ж відводом загарбників з півдня України.
В огляді повідомляється, що російські війська, ймовірно, реагують на українські військові операції, що відбуваються навколо Бахмута, шляхом переміщення сил з інших регіонів України.
З огляду на це, аналітики прогнозують:
"Якщо російських підкріплень, вже надісланих до Бахмута, буде недостатньо для утримання досягнутих успіхів у цьому районі, російське командування може опинитися перед складним вибором: чи ризикувати створенням серйозних вразливих точок у Херсонській та Луганській областях, чи почати відводити війська з півдня України".
У звіті також зазначається, що російські джерела повідомляють про контрнаступальні дії української армії щонайменше на чотирьох ділянках фронту станом на 1 липня.
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