Нічний обстріл Херсонщини: дитина отримала поранення [ Редагувати ]
Під час російського обстрілу Херсонщини 13-річна дитина отримала поранення. Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Толоконніков у ефірі телемарафону "Єдині новини".
У нічний час російська армія здійснила обстріл села Милове, що знаходиться в Бериславському районі. Внаслідок обстрілу 13-річна дитина була поранена.
Дитину негайно доставили до лікарні, і, за словами Толоконнікова, її життю нічого не загрожує.
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