Українські та словацькі виробники зброї уклали угоду про спільну розробку нової самохідної артилерійської установки калібру 155 мм. Цей бойовий комплекс буде розроблений на базі існуючої самохідної гаубиці Eva. Про це повідомило видання Dennik.

Головним завданням співпраці є адаптація словацької самохідної гаубиці Eva до вимогдо українських вимог, а також інтеграція технічних рішень, розроблених українськими партнерами.

Український військово-промисловий комплекс, спираючись на успішний досвід застосування 155-мм гаубиць Zuzana, уклав угоду про зближення співпраці зі словацькою компанією Konštrukta Defense. Метою цієї співпраці є створення спільної гаубиці, в основі якої буде використана словацька зброя. Компанії вже підписали меморандум про співпрацю.