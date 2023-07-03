Удар по Краматорську: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Кількість жертв удару рф по кафе в центрі Краматорська зросла до 13 осіб. У лікарні Дніпра померла письменниця Вікторія Амеліна, яка зазнала поранень під час удару 27 червня. Про це повідомляє PEN Ukraine.
Амеліна перебувала у лікарні Мечникова з тяжкими пораненнями. На жаль, рани виявилися несумісними із життям.
У PEN-клубі України повідомили, що жінка померла 1 липня. У заяві також уточнюється, що вони поширюють скорботну звістку лише коли про неї довідалися всі рідні Амеліної, та за їхньою згодою.
Найближчим часом сім'я повідомить час і місце прощання з Вікторією у Києві та Львові.
Жінка працювала на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України. 2021 року вона стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженевського. Амеліна започаткувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, який проходив у селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.
У Краматорську 27 червня Вікторія перебувала в ресторані разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників у момент потрапляння до закладу російської ракети.
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