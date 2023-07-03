В Ужгороді п'яний співробітник військкомату побив жінку на вулиці на очах її пораненого чоловіка-військовослужбовця. Про це повідомила сама потерпіла - журналістка Тетяна Новак.

Мене побив п'яний старший офіцер Закарпатського ОВК Варі Костянтин Володимирович. Майор, оперативний черговий Закарпатського ОТЦК. Варі наніс мені два удари кулаком в голову: в щелепу і ліву скроню. Мені огидно про це писати, мені соромно, що така людина досі тримається в лавах ЗСУ. Мені страшно, що цей ганебний вчинок залишиться непокараним. Я прошу максимального розголосу і юридичної підтримки!

Конфлікт виник 25 червня у магазин ABC (Оноківська 18). На касі до Тетяни та її чоловіка Євгенія Голюка причепився п'яний чоловік у цивільному одязі. Він почав чіплятися до Євгена: "Ти воював чи з….ся (втік)?".

Женя спокійно відповів, що воював. Відповідь мужика не задовольнила і він продовжив на підвищених тонах допитуватись: "а де? а як? а нащо поїхав на нуль? а чо зараз не там?". Мій чоловік спокійно зазначив, що служить в 15-му гірсько-штурмовому батальйоні, після оборони Соледару визнаний обмежено придатним. Це чомусь розлютило співрозмовника ще більше і він видав нецензурний малозрозумілий монолог, загальний зміст якого зводився до "ви не місцеві і це одразу видно, нащо ви приїхали, а ви знаєте хто я, а я майор, це мій район, мене всі знають".

Пара вирішила піти від неадеквата, однак на вулиці біля зупинки їх наздогнав п'яний Костя (він же майор Костянтин Варі).

З'явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками, але чомусь передумав, різко змінив траєкторію, підбіг до мене (я стояла на пару метрів позаду від чоловіка) і вдарив мене в щелепу. Так, жінку. Так, кулаком. Я впала, тоді він схилився наді мною і наніс ще один удар кулаком в ліву скроню. Все було швидко і неочікувано, мій чоловік не встиг втрутитися, а Варі втік.

Поки пара чекала поліцію, місцеві мешканці розповіли, що "Костя не перший раз нападає на людей, зокрема жінок, але місцеві жителі його бояться і заяви не подають".

Згодом приїхала поліція, швидка та ВСП. Варі Костянтина знайшли в його власній квартирі, затримали, "задули" на алкоголь, результат: 2.04 проміле. Швидка констатувала у мене забій щелепи. На місці я написала заяву, я і мій чоловік дали пояснення. Відкрито кримінальне провадження за статтею 125 ч.1 (умисне легке тілесне ушкодження).

Наступного дня жінці подзвонили з Закарпатського ОВК і попросили зустрітись, щоб "обсудити інцидент і врегулювати все мирно". Я відмовилась. У відділі поліції нас зустріли без ентузіазму.

Тетяна Новак стверджує, що ужгородські правоохоронці намагаються всіляко зам'яти: не робили потрібні документи та не ставили печатки.

Я зв'язалась з судмедекспертом і дізналась, що жодних документів він досі не отримав. Тоді я зателефонувала на 102, мене з'єднали з черговим відділку. Виявилось, що дізнавач Турус пішов у відпустку на невизначений термін. Впродовж тижня дізнавач не відповів конкретно на жодні мої питання стосовно справи.

На "випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП по відношенню до громадян України" відреагували у Міністерстві оборони України. Перший заступник Міністра оборони Олександр Павлюк пообіцяв, що "усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції".

По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні - притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством.

На скандал відреагували і в Міністерстві внутрішніх справ. Відомство заявляє, що поліція проводить досудове розслідування.

Співробітники поліції встановили, що нападником є 55-річний місцевий житель, працівник ТЦКСП. Його розшукали та доставили до районного управління поліції. Встановлено, що фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння. У поліції готують матеріали для повідомлення йому про підозру.