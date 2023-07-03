У Міжнародному агентстві з атомної енергії розповіли про підключення Запорізької атомної станції до єдиної доступної резервної лінії електропередачі. Це сталося уперше за останні чотири місяці.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує пресслужба агенції.

За його словами, АЕС підключили до лінії 330 кВ, що стало важливим кроком, адже в останні місяці станція покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електричної енергії. Це необхідно для охолодження реактора та низки важливих аспектів ядерної безпеки. До війни, у лютому минулого року, в ньому налічувалося чотири лінії 750 кВ.

Водночас, попри підключення ЗАЕС, ситуація з енергопостачанням на майданчику - надзвичайно нестабільна під час війни.

"Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику", - зауважив глава МАГАТЕ.

На початку березня було пошкоджено резервну лінію електропередач 330 кВ на правому березі Дніпра, згодом на тлі російських ракетних обстрілів було відключено останню лінію зв'язку.