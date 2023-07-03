В київському метро помер чоловік: що відомо [ Редагувати ]
На станції метро "Театральна" у Києві було виявлено труп чоловіка на пероні. Місце події було відокремлено попереджувальною стрічкою.
На фото, яке публікують очевидці у соціальних мережах, видно рюкзак пасажира. Відомо, що це чоловік, 1982 року народження.
Людині раптово стало погано - і він помер, повідомили в поліції Києва.
Після проведення судмедекспертизи буде встановлена остаточна причина смерті.
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