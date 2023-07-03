На тимчасово окупованих територіях України підтверджується стійка кризова соціально-економічна ситуація. Жителі, які перебувають під окупацією росії, зазнають проблем з доступом до ліків та продуктів. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Спостерігається соціальне напруження та фіксується значне зменшення кількості жителів у населених пунктах окупованої частини, - зазначають у повідомленні.

Повідомляється, дана проблема виникла через серйозні проблеми у логістичному забезпеченні. Відсутнє постачання харчових продуктів у місцеві магазини, не налагоджена система поставок медикаментів, а також відсутність отримання первинної медичної допомоги.