рф не забезпечує людей в окупації ліками та продуктами, що призводить до смертей [ Редагувати ]
На тимчасово окупованих територіях України підтверджується стійка кризова соціально-економічна ситуація. Жителі, які перебувають під окупацією росії, зазнають проблем з доступом до ліків та продуктів. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
Спостерігається соціальне напруження та фіксується значне зменшення кількості жителів у населених пунктах окупованої частини, - зазначають у повідомленні.
Повідомляється, дана проблема виникла через серйозні проблеми у логістичному забезпеченні. Відсутнє постачання харчових продуктів у місцеві магазини, не налагоджена система поставок медикаментів, а також відсутність отримання первинної медичної допомоги.
Всі ці базові диверсії з боку окупантів приводять до підвищеної захворюваності, як наслідок смертності та демографічної кризи зокрема.
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