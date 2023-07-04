День Нацполіції: як поліцейські захищають державу на фронті [ Редагувати ]
У вівторок, 4 липня, в День Національної поліції України, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" т.в.о. Голови Національної поліції України Іван Вигівський розповів про те, як поліцейські захищають державу на фронті.
На фронті поліцейські у складі зведених загонів приймають участь фактично по бойовим розпорядженням Генерального штабу ЗСУ, приймають участь у відсічі збройної агресії. Крім того, це керування безпілотними летальними апаратами, розвідка. У нас є підрозділи аеропідтримки. Також вони борються з безпілотними летальними апаратами рф, які просто подавлюють і саджають.
"Крім того, у нас є парк гелікоптерів, вони зараз знаходяться під керування ЗСУ, фактично займаються евакуацією важко поранених бійців, з початку війни було здійснено більше ніж 5000 вилетів, евакуйовано близько 2000 важко поранених бійців", - додав він.
Звісно, ми всі знаємо про сформовану штурмову бригаду "лють", яка фактично є бойовим підрозділом і виконує ті самі функції, що і Збройні сили України.
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