У вівторок, 4 липня, в День Національної поліції України, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" т.в.о. Голови Національної поліції України Іван Вигівський розповів про те, як поліцейські захищають державу на фронті.

На фронті поліцейські у складі зведених загонів приймають участь фактично по бойовим розпорядженням Генерального штабу ЗСУ, приймають участь у відсічі збройної агресії. Крім того, це керування безпілотними летальними апаратами, розвідка. У нас є підрозділи аеропідтримки. Також вони борються з безпілотними летальними апаратами рф, які просто подавлюють і саджають.

"Крім того, у нас є парк гелікоптерів, вони зараз знаходяться під керування ЗСУ, фактично займаються евакуацією важко поранених бійців, з початку війни було здійснено більше ніж 5000 вилетів, евакуйовано близько 2000 важко поранених бійців", - додав він.