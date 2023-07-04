Який відсоток у відбудові ляже на "власні плечі": Шуляк дала відповідь [ Редагувати ]
У вівторок, 4 липня, в День Національної поліції України, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк розповіла, який відсоток у відбудові ляже на власні плечі?
На сьогодні є оцінки Міністерва економіки, де вони говорять, що більше ніж 70 % якраз всього, що буде стосуватися відбудови буде полягатися на приватний сектор.
"І це якраз також величезний виклик перед Україною, щоб будувати чесні, прозорі, зрозумілі європейські правила для всіх інвесторів, які будуть працювати у нашій державі", - додала вона.
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