До роботи в міжнародному центрі залучили близько двадцяти прокурорів, з них четверо - українці

Гаага готується. Напередодні у Нідерландах відкрили Міжнародний Центр із переслідування за злочин агресії проти України. Це перший крок до організації спеціального трибуналу для суду над кремлівськими посадовцями за розв'язану війну в Україні.

У чому суть роботи цього центру та хто там працюватиме - дізналася Ірина Іванова.

Крок за кроком правові інституції світу наближають покарання для російського агресора. Напередодні Євроюст заклав ще одну цеглину в кістяк майбутнього спеціального трибуналу над кремлівськими злочинцями - відкрив Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України.

Ладислав Хамран, президент Євроюсту:

Основна мета створення Міжнародного центру з переслідування злочину агресії - отримати важливі докази і будувати справу вже зараз. Ми не хочемо чекати закінчення конфлікту. І вирішили, що підтримаємо наших партнерів, які почали власні національні розслідування, централізуємо вже наявні докази, проаналізуємо їх, а також виявимо можливі прогалини за допомогою наших експертів, які працюють тут, у Євроюсті.

Фактично, цей центр повинен підготувати судовий позов, який у майбутньому розглядатиме спецтрибунал щодо війни росії проти України.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії створили за підтримки Єврокомісії. Прокурори, які там працюватимуть, вже беруть участь у Спільній слідчій групі, створеній торік навесні для розслідування воєнних злочинів рф в Україні. Євроюст надаватиме цим прокурорам усю необхідну юридичну, фінансову та матеріально-технічну підтримку, зокрема для збереження та аналізу доказів.

До роботи в міжнародному центрі залучили близько двадцяти прокурорів, з них четверо - українці, також там працюватимуть їхні колеги з Євросоюзу, США, представники Міжнародного кримінального суду. Кінцева мета - притягнути до відповідальності винних за війну в Україні. І покласти початок виплаті репарацій. Також у Гаазі запрацював реєстр збитків, які росія завдала Україні. Такого прецеденту в історії права ще не було.

Андрій Костін, генеральний прокурор України:

Сьогодні ми зібралися тут у справді історичну мить, я б сказав, епохальну, коли цивілізований світ не лише озвучує, але й показує конкретними діями, що відповідальність - це найважливіше. Робота центру сприятиме ефективному та всебічному розслідуванню та переслідуванню злочину агресії, який є первородним гріхом, вчинення якого відкрило шлюз для 100 тисяч інших міжнародних злочинів.

За словами президента Євроюсту, Ладистава Хамрана, ще ніколи в історії людство не мало так багато доказів агресії, як сьогодні. Генеральний прокурор України Андрій Костін наводить статистику воєнних злочинів, скоєних в Україні - 93 тисячі випадків. Збір доказів триває в режимі реального часу.

Карім Хан, прокурор Міжнародного кримінального суду:

Слідчі та прокурори України та члени мого офісу працюють у зоні бойових дій, що ставить перед ними унікальні виклики. Але якщо ми не зберемо і не збережемо ці докази, надія на притягнення винних до відповідальності стане ілюзорною. І, звичайно, незалежно від того, чи йдеться про права людини, чи про Римський статут, ми разом намагаємося зробити ці концепції практичними та ефективними. Що вони, зійшовши зі сторінок академічних журналів, установили прапор справедливості на українській землі.

Необхідність створення спецтрибуналу виникла, зокрема, через брак юрисдикції у Міжнародного кримінального суду розслідувати злочин агресії проти України і притягнути до відповідальності кремлівських ватажків. У червні Президент Володимир Зеленський доручив створити проект резолюції Генасамблеї ООН щодо необхідності створення міжнародного спецтрибуналу. 1 липня парламентська асамблея ОБСЄ підтримала цю ідею.