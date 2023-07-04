Президент України Володимир Зеленський може здійснити візит до Болгарії на запрошення нового уряду країни.

Про це повідомляє болгарське видання "24 часа".

Деталі візиту Зеленського поки не уточнюються, але, ймовірно, він відбудеться у четвер, 6 липня. З міркувань безпеки точний час тримають у таємниці.

Візит президента України може відбутися після того, як депутати минулого скликання парламенту відмовилися слухати його звернення, у якому він хотів закликати Софію надати допомогу Україні.