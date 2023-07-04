Росія активно застосовує хімічну зброю проти Сил оборони на Бахмутському напрямку - ЗСУ [ Редагувати ]
На Бахмутському напрямку росія активно застосовує хімічну зброю проти українських військових.
Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
Попередньо, мова йде про хімічний елемент Люїзит.
"На Бахмутському напрямку складна ситуація. Ворог все частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів використовується елемент, попередньо називається, Люїзит", - заявив Дмитрашківський.
Він зазначив, що вже є постраждалі від цього хімічного елементу.
по темі
На Таврійському напрямку українські воїни мають успіхи й просування вперед. Протягом доби знищили майже дві роти росіян
Українські військові перехопили стратегічну ініціативу і наступають по всіх напрямках. Є просування як на сході, зокрема, навколо Бахмута, так і на півдні, де ЗСУ займаються вирівнюванням фронту
За даними на ранок вівторка, 4 липня, українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів
Пошкодження Чонгарського мосту, який з’єднує тимчасово окупований Крим із материковою Україною, вже вплинуло на логістику російських військ на півдні нашої країни
Україна та НАТО започаткували Раду з управління проектами комплексного пакету допомоги, які спрямовані на зміцнення обороноздатності нашої країни