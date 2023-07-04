На Бахмутському напрямку росія активно застосовує хімічну зброю проти українських військових.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Попередньо, мова йде про хімічний елемент Люїзит.

"На Бахмутському напрямку складна ситуація. Ворог все частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів використовується елемент, попередньо називається, Люїзит", - заявив Дмитрашківський.

Він зазначив, що вже є постраждалі від цього хімічного елементу.