Німецькі компанії сплатили більше податків до бюджету росії, ніж фірми інших країн [ Редагувати ]
Фірми з Німеччини виплатили більше коштів в російський бюджет минулого року, ніж компанії з будь-якої іншої країни Європейського Союзу. Про це повідомляє Bild.
До того, як росія розпочала своє вторгнення, в рф функціонувала 371 компанія з Німеччини. Хоча їхня кількість зменшилася, 262 німецькі компанії продовжують здійснювати там свою діяльність.
Зазначається, що вони внесли рекордну суму у вигляді податків до російського бюджету у 2022 році - 402 мільйони доларів. Цей показник є найвищим серед усіх країн ЄС. Більшу суму як податкові відрахування внесли лише компанії зі США.
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