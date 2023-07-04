Фірми з Німеччини виплатили більше коштів в російський бюджет минулого року, ніж компанії з будь-якої іншої країни Європейського Союзу. Про це повідомляє Bild.

До того, як росія розпочала своє вторгнення, в рф функціонувала 371 компанія з Німеччини. Хоча їхня кількість зменшилася, 262 німецькі компанії продовжують здійснювати там свою діяльність.

Зазначається, що вони внесли рекордну суму у вигляді податків до російського бюджету у 2022 році - 402 мільйони доларів. Цей показник є найвищим серед усіх країн ЄС. Більшу суму як податкові відрахування внесли лише компанії зі США.