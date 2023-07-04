Єрмак про загрозу теракту на ЗАЕС: від найгірших планів рф врятує лише колективна сила [ Редагувати ]
Підготовка росіянами теракту на Запорізькій атомній електростанції вимагає сильної та рішучої позиції всього демократичного світу.
Про це повідомляє в Twitter керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Від найгірших планів автократичного російського зла врятує тільки колективна сила. Ворог боїться цього", - написав Єрмак.
Він наголосив, що реальність вимагає сильної та рішучої позиції демократій.
"Один неочікуваний для ворога крок може зміцнити стратегічну безпеку Європи на наступні десятиліття", - зазначив керівник ОП.
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