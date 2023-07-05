Майже 700 окупантів та 36 артсистем за добу: Генштаб назвав втрати рф в Україні [ Редагувати ]
За даними на ранок середи, 5 липня, українські військові ліквідували за добу 670 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 700 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 артсистеми та більше 20 автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 231700 (+670) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4062 (+3) од,
бойових броньованих машин - 7917 (+9) од,
артилерійських систем - 4288 (+36) од,
РСЗВ - 656 (+9) од,
засоби ППО - 395 (+1) од,
літаків - 315 од,
гелікоптерів - 309 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3614 (+12),
крилаті ракети - 1264,
кораблі /катери - 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6865 (+22) од,
спеціальна техніка - 598 (+8) од.
по темі
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала росію країною спонсором тероризму. Також ПВК "Вагнера" було визнано терористичною організацією
На Бахмутському напрямку росія активно застосовує хімічну зброю проти українських військових
Україна та НАТО започаткували Раду з управління проектами комплексного пакету допомоги, які спрямовані на зміцнення обороноздатності нашої країни
За цей тиждень російські окупаційні війська втратили понад 5 тисяч окупантів. При цьому було знищено майже 500 одиниць російської військової техніки
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь про безпекову ситуацію від командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапи