Незабаром в "Укрзалізниці" може зʼявитися спільний з Німеччиною прямий рейс з Києва до Берліна. Ідея належить чеській залізничній компанії, яка планує активно інвестувати в розвиток "Укрзалізниці". Про це в інтервʼю Forbes розповів Радім Янчура, власник чеського приватного залізничного перевізника RegioJet.

За словами Янчури, країни ЄС мають можливість використовувати залізничну інфраструктуру одна одної, платячи фіксований тариф. Наразі чеська компанія має співпрацю з "Укрзалізницею", проте обсяг спільної роботи становить лише 1%.

Однак після приєднання України до ЄС ситуація може змінитися та сприяти поглибленню співпраці.

До кінця 2024 року плануємо значно збільшити частку українського напрямку, збільшити пасажиропотік втричі - до 500 000 пасажирів на рік, - інформує Радім Янчура.

Цього можна досягти шляхом збільшення кількості прямих рейсів між Україною та Європою.

Коли зʼявиться рейс

У 2023 році планується запустити новий поїзд Прага - Чоп із зупинкою на станції Мостиська-2 у Львівській області. Крім цього, у наступному році компанія планує відкрити прямі рейси Київ - Берлін та Київ - Ганновер. Варто зазначити, що поїзд з Києва до Берліна вже курсував до 2012 року, але був закритий через збитковість.

Радім також розповідає про наміри його компанії інвестувати в українську залізницю, зокрема, для електрифікації ділянки Чоп - Мукачево та будівництва пасажирської платформи й пішохідного мосту на станції Мостиська-2.

Така співпраця між компанією та Україною має важливе значення для розвитку туризму в західних областях, що позитивно вплине на економіку. Наразі тривають обговорення нових проєктів.