Зеленський провів розширену Ставку: що обговорювали [ Редагувати ]
У середу, 5 липня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що сьогодні Ставка розширена. Дві години пішло на обговорення основних викликів.
Перше – захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора "Енергоатома" Котіна та директора ХАЕС Козюру."
Друге – ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому – розпорядження посилювати Північ", - додав президент.
Третє – подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Доповіді: командувач сил логістики Гуляк, Мінстратегпром – Камишін, Мінінфраструктури – Кубраков, Міноборони – Резніков.
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