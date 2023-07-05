В окупованій Ясинуватій пролунали вибухи [ Редагувати ]
У середу, 5 липня, у тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької пролунали вибухи у районі залізниці. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За даними місцевих пабліків, вибухи пролунали у районі залізної дороги.
У мережі з'явилися відео з місця подій, на яких видно густий стовп диму.
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