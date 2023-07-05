У Сімферополі зафіксовано переміщення колони військової техніки окупантів (відео) [ Редагувати ]
Окупанти переміщують колони військової техніки через тимчасово окупований Сімферополь. Про це повідомляє АТЕШ у Telegram.
За інформацією військового руху українців та кримських татар, у Сімферополі вже помітили кілька колон техніки росіян.
Як додають в АТЕШ, після початку контрнаступу ЗСУ все більше техніки перекидають через тимчасово окупований Крим.
Ймовірно, це пов'язано з тим, що українські військові швидко знищують її на фронті, і росіянам доводиться перекидати нову.
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