Окупанти переміщують колони військової техніки через тимчасово окупований Сімферополь. Про це повідомляє АТЕШ у Telegram.

За інформацією військового руху українців та кримських татар, у Сімферополі вже помітили кілька колон техніки росіян.

Як додають в АТЕШ, після початку контрнаступу ЗСУ все більше техніки перекидають через тимчасово окупований Крим.

Ймовірно, це пов'язано з тим, що українські військові швидко знищують її на фронті, і росіянам доводиться перекидати нову.