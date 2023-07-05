У Болгарії зробили важливу заяву через візит Зеленського [ Редагувати ]
Влада Болгарії офіційно підтвердила підготовку до запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до країни.
Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, повідомляє Politico.
"До такого візиту (Володимира Зеленського - ред.) готувалися деякий час, це не публічно. Мені шкода, що інформація просочилася у відкритий доступ", - заявив голова Міноборони Болгарії.
Тагарев відкрито виступав з проукраїнською позицією, зокрема, на початку червня він заявив, що безпеку Болгарії можна гарантувати лише якщо останній окупант залишить територію України.
Зазначимо, що уряд Болгарії відкрито підтримує Україну у війні з росією, але президент Румен Радєв критикує постачання зброї нашій країні.
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