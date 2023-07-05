У будівлі Шевченківського районного суду Києва сьогодні, 5 липня, вдень пролунав вибух.

Про це заявила спікер МВС Мар'яна Рева.

"Справді, до поліції Києва надійшло повідомлення про вибух, служби прибули на місце", - розповіла вона.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що на місце події вже прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, спецназівці, вибухотехніки та інші необхідні служби.

"За попередньою інформацією, невстановлений зараз пристрій підірвав чоловіка, якого доставили на судове засідання. Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближуйтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу", - додав він.

За даними Київської міської військової адміністрації, військовослужбовці Нацгвардії привезли до приміщення суду підсудного, який підірвав у вбиральні вибуховий пристрій.